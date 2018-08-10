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Дело Кернеса следует вернуть в суд для принятия объективного приговора - Луценко

Киев • УНН

 • 12829 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Уголовное производство в отношении Геннадия Кернеса и его охранников должно быть возвращено на рассмотрение суда для принятия объективного приговора. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

Дело Кернеса следует вернуть в суд для принятия объективного приговора - Луценко

"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса, будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет. Дело Кернеса, несомненно, должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора", - отметил генпрокурор.

Также Луценко обнародовал на своей странице в Facebook фотокопию рапорта прокурора, который представляет обвинение в деле Кернеса.

Как сообщал УНН, Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство в отношении Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников. Суд расценил отсутствие прокуроров на дебатах как отказ от обвинения.

В ГПУ заявили, что прокуратура Полтавской области начала уголовное производство в отношении судьи, который закрыл уголовное производство против Кернеса и других, по факту заведомо неправосудного решения. Также ГПУ откроет производство по ч.2 ст. 375 УК.

Также прокуратура подаст апелляцию на решение суда о прекращении производства в отношении Кернеса.

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