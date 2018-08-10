Справа Кернеса має бути повернута до суду для ухвалення об’єктивного вироку – Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Кримінальне провадження щодо Геннадія Кернеса та його охоронців має бути повернуте на розгляд суду для ухвалення об’єктивного вироку. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Суддя, який в порушення усіх законодавчих норм виніс рішення про закриття справи Кернеса, — буде відповідати за завідомо неправосудне рішення. І дембельський акорд не допоможе. Справа Кернеса, без сумніву, має бути повернута на розгляд для ухвалення об‘єктивного вироку”, — зазначив Генпрокурор.
Також Луценко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фотокопію рапорта прокурора, який представляє обвинувачення у справі Кернеса.
Як повідомляв УНН, Київський районний суд Полтави закрив кримінальне провадження щодо Харківського міського голови Геннадія Кернеса та його охоронців. Суд розцінив відсутність прокурорів на дебатах як відмову від обвинувачення.
У ГПУ заявили, що прокуратура Полтавської області розпочала кримінальне провадження щодо судді, який закрив кримінальне провадження проти Кернеса й інших, за фактом завідомо неправосудного рішення. Також ГПУ відкриє провадження за ч.2 ст. 375 ККУ.
Також прокуратура подасть апеляцію на рішення суду про закриття провадження щодо Кернеса.