Дело главного следственного ДФС Киевщины: завершено расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении руководителя следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы в Киевской области Александра Чепеля и его сообщника, подозреваемых в получении 50 тыс. долларов взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ завершено досудебное расследование по делу в отношении руководителя следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей и его сообщника, подозреваемых в получении 50 тыс. долларов США неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас материалы дела открыто подозреваемых и их защитникам для ознакомления.
Как уже сообщалось, указанных лиц 7 апреля 2020 года разоблачили детективами НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сразу после получения ими 50 тыс. дол. США неправомерной выгоды.
В ходе досудебного расследования установлено, что чиновник фискальной службы требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.