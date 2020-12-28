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Справа головного слідчого ДФС Київщини: завершено розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби в Київській області Олександра Чепеля та його спільника, підозрюваних в одержанні 50 тис. доларів хабара. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Справа головного слідчого ДФС Київщини: завершено розслідування

“За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ завершено досудове розслідування у справі стосовно керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей та його спільника, підозрюваних в одержанні 50 тис. доларів США неправомірної вигоди”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі матеріали справи відкрито підозрюваних та їхнім захисникам для ознайомлення.

Як вже повідомлялось, вказаних осіб 7 квітня 2020 року було викрито детективами НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після одержання ними 50 тис. дол. США неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовець фіскальної служби вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.

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