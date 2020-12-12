Підозра у корупції: чи відсторонять у податковій фігурантку скандалу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Під час брифінгу заступник голови Державної податкової служби Євген Олейніков і начальниця податкової в Одесі Юлія Шадевська заявили, що надходження від ПДВ зросли на 19 мільярдів. Посадовці відзвітували – наводять лад у структурі і активно боряться із корупцією. Утім кілька днів тому навколо самої податкової вибухнув корупційний скандал. Журналіст-розслідувач Євген Плінський опублікував відео, на якому нібито Юлія Шадевська, ще на посаді начальниці лабораторії експертиз Одеської митниці, за хабарі допомагає третім особам отримати "правильні" висновки експертиз. Про це йшлося в сюжеті телеканалу ZIK, передає УНН.
Як зазначається в матеріалі журналістів, Юлія Шадевська підтвердила, що дійсно працювала на Одеській митниці і зустрічалась у кабінеті із друзями. Однак не спростувала і те, що на відео – не її кабінет. Утім щодо змісту плівок відхрещується, мовляв, хай розбирається суд.
"Щодо компіляції того відео, чи в той час була я, чи не я, чи цей мій друг був в той час у мене, чи з тими питаннями, чи то, вибачте, використовувались технології щодо обробки голосу", – сказала начальник ГУ ДПС в Одеській області Юлія Шадевська.
Самі ж очільники Державної податкової служби скандалу не бачать.
"Якщо б ми кидались на кожний випадок, який нам подають як можливе порушення, ми б дійсно зупинили половину економіки. Ми оперуємо і будемо оперувати виключно фактами. В даному випадку, поки що фактів ми не побачили", – зазначив заступник голови ДПС Євген Олейніков.
Не думають у ДПС і про відсторонення фігурантки корупційного скандалу Шадевської на час розслідування.
"Я перепрошую, а від чого відстороняти? Щоб, наприклад, зараз дало відсторонення? Якщо вірити відео, де відбувалася подія? В митній лабораторії. ДПС має зараз відношення до митниці? Ні не має", – акцентував Євген Олейніков.
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Натомість красномовні факти, які б спростовували підозри Юлії Шадевської у корупції, у податковій не надали. Утім звинуватили журналіста-розслідувача у брехні. І заявили, що позиватимуться до суду.
Нагадаємо, напередодні детективи НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України затримали начальника слідчого управління податкової міліції ДФС в Київській області Олександра Чепеля на отриманні хабаря в розмірі 50 тис. доларів.