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Подозрение в коррупции: Отстранят ли в налоговой фигурантку скандала

Подозрение в коррупции: Отстранят ли в налоговой фигурантку скандала

Киев  •  УНН

 • 16942 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во время брифинга заместитель председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников и начальница налоговой в Одессе Юлия Шадевская заявили, что поступления от НДС выросли на 19 миллиардов. Чиновники отчитались – наводят порядок в структуре и активно борются с коррупцией. Однако, несколько дней назад вокруг самой налоговой разразился коррупционный скандал. Журналист-расследователь Евгений Плинский опубликовал видео, на котором якобы Юлия Шадевская, еще на должности начальницы лаборатории экспертиз Одесской таможни, за взятки помогает третьим лицам получить "правильные" выводы экспертиз. Об этом говорилось в сюжете телеканала ZIK, передает УНН.

Как отмечается в материале журналистов, Юлия Шадевская подтвердила, что действительно работала на Одесской таможне и встречалась в кабинете с друзьями. Однако не опровергла и то, что на видео – не ее кабинет. Но относительно содержания пленок открещивается, мол, пусть разбирается суд.

"Относительно компиляции того видео, была ли я в то время, или не я, или этот мой друг был в то время у меня, или с теми вопросами, или, извините, использовались технологией по обработке голоса", – сказала начальник ГУ ГНС в Одесской области Юлия Шадевская.

Сами же руководители Государственной налоговой службы скандала не видят.

"Если бы мы бросались на каждый случай, который нам подают как возможное нарушение, мы бы действительно остановили половину экономики. Мы оперируем и будем оперировать исключительно фактами. В данном случае, пока фактов мы не увидели", – отметил заместитель председателя ГНС Евгений Олейников.

Не думают в ГНС и об отстранении фигурантки коррупционного скандала Шадевской на время расследования.

"Я извиняюсь, а от чего отстранять? Чтобы, например, сейчас дало отстранение? Если верить видео, где происходило событие? В Таможенной лаборатории. ГНС имеет отношение к таможне? Нет не имеет", - акцентировал Евгений Олейников.

Зато красноречивые факты, которые бы опровергали подозрения Юлии Шадевской в коррупции, в налоговой не предоставили. Но обвинили журналиста-расследователя во лжи и заявили, что будут судиться.

Напомним, накануне детективы НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины задержали начальника следственного управления налоговой милиции ГФС в Киевской области Александра Чепеля на получении взятки в размере 50 тыс. долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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