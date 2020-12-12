Подозрение в коррупции: Отстранят ли в налоговой фигурантку скандала

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во время брифинга заместитель председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников и начальница налоговой в Одессе Юлия Шадевская заявили, что поступления от НДС выросли на 19 миллиардов. Чиновники отчитались – наводят порядок в структуре и активно борются с коррупцией. Однако, несколько дней назад вокруг самой налоговой разразился коррупционный скандал. Журналист-расследователь Евгений Плинский опубликовал видео, на котором якобы Юлия Шадевская, еще на должности начальницы лаборатории экспертиз Одесской таможни, за взятки помогает третьим лицам получить "правильные" выводы экспертиз. Об этом говорилось в сюжете телеканала ZIK, передает УНН.