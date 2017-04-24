Наблюдатели ОБСЕ 183 раза сталкивались с серьезными угрозами жизни - А.Хуг

"Наши команды ежедневно сталкиваются с серьезными угрозами жизни и выполнения своей работы. С 15 января 2015 наша команда столкнулась с 183 случаями такого рода, в частности это стрельба в направлении или вблизи наших патрулей, серьезные угрозы физического или вербального характера, а также случаи повреждения технических средств миссии ... Эта цифра 183 касается только серьезных инцидентов, которые мы зафиксировали", - отметил А.Хуг.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США, работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.