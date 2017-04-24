Наблюдатели ОБСЕ 183 раза сталкивались с серьезными угрозами жизни - А.Хуг

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33473 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100256 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151742 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114610 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115391 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111857 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103812 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106916 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103438 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152427 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Наблюдатели ОБСЕ 183 раза сталкивались с серьезными угрозами жизни - А.Хуг

Наблюдатели ОБСЕ 183 раза сталкивались с серьезными угрозами жизни - А.Хуг

Киев  •  УНН

 • 7458 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Наблюдатели ОБСЕ 183 раза сталкивались с серьезными угрозами жизни и выполнения своей работы с 15 января 2015 года. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"Наши команды ежедневно сталкиваются с серьезными угрозами жизни и выполнения своей работы. С 15 января 2015 наша команда столкнулась с 183 случаями такого рода, в частности это стрельба в направлении или вблизи наших патрулей, серьезные угрозы физического или вербального характера, а также случаи повреждения технических средств миссии ... Эта цифра 183 касается только серьезных инцидентов, которые мы зафиксировали", - отметил А.Хуг.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США, работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.

Украинские Национальные Новости

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