Спостерігачі ОБСЄ 183 рази стикалися із серйозними загрозами життю – А.Хуг

“Наші команди щодня стикаються з серйозними загрозами життю та виконанню своєї роботи. З 15 січня 2015 року наша команда зіткнулася зі 183 випадками такого роду, зокрема це стрілянина в напрямку або поблизу наших патрулів, серйозні загрози фізичного або вербального характеру, а також випадки пошкодження технічних засобів місії... Ця цифра 183 стосується лише серйозних інцидентів, які ми зафіксували”, — зазначив А.Хуг.

Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.