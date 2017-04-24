Порядок в Одессе 2 и 9 мая дополнительнобудут обеспечивать бойцы Нацгвардии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33461 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100250 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151724 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114605 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115385 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111854 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103809 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106915 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103437 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152426 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Порядок в Одессе 2 и 9 мая дополнительнобудут обеспечивать бойцы Нацгвардии

Порядок в Одессе 2 и 9 мая дополнительнобудут обеспечивать бойцы Нацгвардии

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 24 апреля. УНН. 2 мая в Одессу прибудут дополнительные силы бойцов Нацгвардии для недопущения провокаций и обеспечения правопорядка в городе. Об этом, 24 апреля, во время брифинга заявил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Все должно проходить исключительно в рамках закона, и реакция правоохранительных органов на любые проявления провокационного характера должно быть в рамках закона жесткой ”, - отметил М.Степанов.

Сейчас в соцсетях уже появилась информация о проведении на Куликовом поле ряда мероприятий. Одесские активисты отмечают, что следить за любителями “русского мира” и не допустят провокаций и столкновений.

Напомним, 19 апреля УНН сообщал, что СБУ принимает меры для недопущения провокаций на майские праздники в Одессе .

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