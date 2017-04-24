Порядок в Одессе 2 и 9 мая дополнительнобудут обеспечивать бойцы Нацгвардии
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 апреля. УНН. 2 мая в Одессу прибудут дополнительные силы бойцов Нацгвардии для недопущения провокаций и обеспечения правопорядка в городе. Об этом, 24 апреля, во время брифинга заявил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Все должно проходить исключительно в рамках закона, и реакция правоохранительных органов на любые проявления провокационного характера должно быть в рамках закона жесткой ”, - отметил М.Степанов.
Сейчас в соцсетях уже появилась информация о проведении на Куликовом поле ряда мероприятий. Одесские активисты отмечают, что следить за любителями “русского мира” и не допустят провокаций и столкновений.
Напомним, 19 апреля УНН сообщал, что СБУ принимает меры для недопущения провокаций на майские праздники в Одессе .