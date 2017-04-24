Порядок в Одесі 2 і 9 травня додатково забезпечуватимуть бійці Нацгвардії
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 квітня. УНН. 2 травня до Одеси прибудуть додаткові сили бійців Нацгвардії для недопущення провокацій та забезпечення правопорядку в місті. Про це 24 квітня під час брифінгу заявив голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов,передає кореспондент УНН.
"Все повинно проходити виключно у рамках закону, і реакція правоохоронних органів на будь-які прояви провокативного характеру має бути у рамках закону жорсткою“,- зазначив М.Степанов.
Наразі у соцмережах вже з’явилася інформація щодо проведення на Куликовому полі ряду заходів. Одеські активісти зазначають, що слідкуватимуть за любителями “руського міра” і не допустять провокацій та сутичок.
Нагадаємо, 19 квітня УНН повідомляв, що СБУ вживає заходів для недопущення провокацій на травневі свята в Одесі.