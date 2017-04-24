Порядок в Одесі 2 і 9 травня додатково забезпечуватимуть бійці Нацгвардії

"Все повинно проходити виключно у рамках закону, і реакція правоохоронних органів на будь-які прояви провокативного характеру має бути у рамках закону жорсткою“,- зазначив М.Степанов.

Наразі у соцмережах вже з’явилася інформація щодо проведення на Куликовому полі ряду заходів. Одеські активісти зазначають, що слідкуватимуть за любителями “руського міра” і не допустять провокацій та сутичок.

Нагадаємо, 19 квітня УНН повідомляв, що СБУ вживає заходів для недопущення провокацій на травневі свята в Одесі.