Порядок в Одесі 2 і 9 травня додатково забезпечуватимуть бійці Нацгвардії

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 24 квітня. УНН. 2 травня до Одеси прибудуть додаткові сили бійців Нацгвардії для недопущення провокацій та забезпечення правопорядку в місті. Про це 24 квітня під час брифінгу заявив голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов,передає кореспондент УНН.

"Все повинно проходити виключно у рамках закону, і реакція правоохоронних органів на будь-які прояви провокативного характеру має бути у рамках закону жорсткою“,- зазначив М.Степанов.

Наразі у соцмережах вже з’явилася інформація щодо проведення на Куликовому полі ряду заходів. Одеські активісти зазначають, що слідкуватимуть за любителями “руського міра” і не допустять провокацій та сутичок.

Нагадаємо, 19 квітня УНН повідомляв, що СБУ вживає заходів для недопущення провокацій на травневі свята в Одесі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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