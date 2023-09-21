Сотрудник мид рф заразился холерой: во время рабочих перелетов он сидел рядом с лавровым и захаровой - Baza

Детали

По данным Baza, до саммита G-20 в Нью-Дели все участники российской делегации (в том числе лавров и захарова) летали одним самолетом и побывали в двух городах — Джакарте и Дакке. Из Бангладеша делегация полетела в Индию, а уже оттуда захарова и лавров отправились отдельным самолетом во Владивосток, а остальные — в Москву. Уже в столице у одного из членов делегации МИДа обнаружили холеру. После этого всех, кто летел с ним, отправили на карантин, в том числе членов экипажа, а часть журналистов пула мид рф госпитализировали в инфекционную клинику. При этом, по словам источников, больному стало плохо уже рейсом в столицу рф: в самолете он жаловался на плохое самочувствие.

При этом, по словам источников Baza, со дня прибытия 11-го и до 15 сентября многие из тех, кто был отправлен на карантин спокойно ходил на работу в свои редакции, где общался и с другими журналистами.

На данный момент болезнь подтверждена у одного человека — с 13 сентября сотрудник мид рф находится в больнице, в специальном боксе, его жизни ничего не угрожает. У тех, кто контактировали с ним анализы на данный момент чистые.