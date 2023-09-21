Співробітник мзс рф заразився холерою: під час робочих перельотів він сидів поруч із лавровим та захаровою - Baza
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Співробітник мзс рф заразився холерою. Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, він міг підхопити інфекцію ще до саміту G-20 в Індії – у Бангладеш чи Індонезії. У всіх перельотах він сидів поруч із речницею мзс рф марією Захаровою та головним російським "дипломатом" сергієм лавровим, передає УНН.
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За даними Baza, до саміту G-20 у Нью-Делі всі учасники російської делегації (зокрема лавров та захарова) літали одним літаком і побували у двох містах — Джакарті та Дакці. З Бангладешу делегація полетіла до Індії, а вже звідти захарова та лавров вирушили окремим літаком до Владивостока, а решта — до Москви. Вже у столиці в одного із членів делегації МЗС виявили холеру. Після цього всіх, хто летів із ним, відправили на карантин, у тому числі членів екіпажу, а частину журналістів пулу мзс рф госпіталізували до інфекційної клініки. При цьому, за словами джерел, хворому стало погано вже рейсом до столиці рф: у літаку він скаржився на погане самопочуття.
При цьому, за словами джерел Baza, з дня прибуття 11-го і до 15 вересня багато з тих, хто був відправлений на карантин спокійно ходив на роботу у свої редакції, де спілкувався і з іншими журналістами.
Наразі хворобу підтверджено в однієї людини — з 13 вересня співробітник мзс рф перебуває у лікарні, у спеціальному боксі, його життю нічого не загрожує. У тих, хто контактували з ним аналізи на даний момент чисті.