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Сотрудничество АЕСУ с НАК "Казатомпром" имеет значительные перспективы - эксперт

Сотрудничество АЕСУ с НАК "Казатомпром" имеет значительные перспективы - эксперт

Киев • УНН

 • 15458 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сочетание технологических инноваций НАК "Казатомпром" и научных наработок компании "Атомные энергетические системы Украины" имеет значительные перспективы в направлении развития отечественной уранодобывающей отрасли. Об этом в комментарии УНН рассказала эксперт, доктор геологических наук Анна Калашник.

Так, по словам А.Калашник, сегодня в отечественной компании "Атомные энергетические системы Украины" (АЕСУ) сформирован профессиональный коллектив технологов и ученых в сфере геологического направлении.

"Научный потенциал очень важен для каждой страны без всякого сомнения, так как он определяет эффективность развития государства, его экономику и вообще будущее.

Что касается деятельности частных компаний в сфере геологоразведки стратегических полезных ископаемых, то, например, я кое-что знаю о компании "Атомные энергетические системы Украины" (украинская компания, которая получила согласование областных советов на проведение геологоразведочных и опытно-промышленных работ на ряде месторождений урана - ред .). Это наше предприятие, сотрудничает с "НАК "Казатомпром" (Национальная атомная компания Республики Казахстан - ред.) и развивается за счет частных инвестиций. Насколько мне известно, в АЕСУ сформирован профессиональный коллектив специалистов-уранщикив, технологов и представителей научной среды геологического направления", - рассказала она.

Эксперт добавила, собственные научные наработки АЕСУ в области уранодобычи, позволяют существенно повысить эффективность процесса подземного выщелачивания, "поэтому их сотрудничество с "НАК "Казатомпром", несомненно, имеет значительные перспективы".

Напомним, "Энергоатом" и испанская IDOM Nuclear Services договорились о расширении сотрудничества.

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