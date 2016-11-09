Співпраця АЕСУ з НАК “Казатомпром” має значні перспективи — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Поєднання технологічних інновацій НАК “Казатомпром” та наукових напрацювань компанії “Атомні енергетичні системи України” має значні перспективи у напрямку розвитку вітчизняної урановидобувної галузі. Про це у коментарі УНН розповіла експерт, доктор геологічних наук Анна Калашник.
Так, за словами А.Калашник, на сьогодні у вітчизняній компанії “Атомні енергетичні системи України” (АЕСУ) сформований професійний колектив технологів та науковців у сфері геологічного напрямку.
“Науковий потенціал дуже важливий для кожної країни без жодного сумніву, так як він визначає ефективність розвитку держави, її економіку і взагалі майбутнє.
Що стосується діяльності приватних компаній у сфері геологорозвідки стратегічних корисних копалин, то, наприклад, я дещо знаю про компанію “Атомні енергетичні системи Україна” (українська компанія, яка отримала погодження обласних рад на проведення геологорозвідувальних та дослідно-промислових робіт на низці родовищ урану — ред.). Це наше підприємство, співпрацює з “НАК „Казатомпром“ (Національна атомна компанія Республіки Казахстану — ред.) та розвивається за рахунок приватних інвестицій. Наскільки мені відомо, у АЕСУ сформований професійний колектив фахівців-уранщиків, технологів та представників наукового середовища геологічного напрямку”, — розповіла вона.
Експерт додала, власні наукові напрацювання АЕСУ в галузі урановидобування, дозволяють суттєво підвищити ефективність процесу підземного вилуговування, “а тому їх співпраця з “НАК „Казатомпром“, без сумнівів, має значні перспективи”.
Нагадаємо, “Енергоатом” та іспанська IDOM Nuclear Services домовилися про розширення співпраці.