Спикер парламента Ирана намекнул на угрозу еще одному ключевому проливу на Ближнем Востоке

Спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф сделал завуалированное заявление относительно Баб-эль-Мандебского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли через Красное море. Об этом сообщают международные медиа после его поста в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Галибаф задал публичные вопросы о том, какая доля мировых поставок нефти, сжиженного газа, зерна, риса и удобрений проходит через Баб-эль-Мандеб, а также какие страны и компании больше всего зависят от этого маршрута. На фоне войны в регионе эти слова восприняли как косвенный сигнал о возможной угрозе еще одному стратегическому узкому морскому проходу.

Почему это важно

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и ведет к Суэцкому каналу, через который проходит значительная часть мировой торговли. Именно этот маршрут является критически важным не только для контейнерных перевозок, но и для поставок энергоносителей.

Ситуацию дополнительно обостряет то, что поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене уже ранее атаковали суда в Красном море. Из-за этого многие компании были вынуждены перенаправлять корабли в обход Африки, что увеличило расходы и сроки доставки.

Заявление на фоне кризиса в Ормузском проливе

Заявление прозвучало в момент, когда Иран уже фактически держит под давлением Ормузский пролив – еще один ключевой маршрут для мировых энергопоставок. Теперь Тегеран, похоже, демонстрирует, что способен создавать риски не только в Персидском заливе, но и на южном входе в Красное море.

Таким образом Иран посылает сигнал, что может влиять сразу на несколько критических морских коридоров, от которых зависит мировая торговля и энергетика.

