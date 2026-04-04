Спікер парламенту Ірану натякнув на загрозу ще одній ключовій протоці на Близькому Сході

Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф зробив завуальовану заяву щодо Баб-ель-Мандебської протоки – одного з ключових маршрутів світової торгівлі через Червоне море. Про це повідомляють міжнародні медіа після його допису в соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Галібаф поставив публічні запитання про те, яка частка світових поставок нафти, зрідженого газу, зерна, рису та добрив проходить через Баб-ель-Мандеб, а також які країни та компанії найбільше залежать від цього маршруту. На тлі війни в регіоні ці слова сприйняли як непрямий сигнал про можливу загрозу ще одному стратегічному вузькому морському проходу.

Чому це важливо

Баб-ель-Мандебська протока з’єднує Червоне море з Аденською затокою та веде до Суецького каналу, через який проходить значна частина світової торгівлі. Саме цей маршрут є критично важливим не лише для контейнерних перевезень, а й для постачання енергоносіїв.

Ситуацію додатково загострює те, що підтримувані Іраном хусити в Ємені вже раніше атакували судна в Червоному морі. Через це багато компаній були змушені перенаправляти кораблі в обхід Африки, що збільшило витрати та строки доставки.

Заява на тлі кризи в Ормузькій протоці

Заява пролунала в момент, коли Іран уже фактично тримає під тиском Ормузьку протоку – ще один ключовий маршрут для світових енергопоставок. Тепер Тегеран, схоже, демонструє, що здатен створювати ризики не лише в Перській затоці, а й на південному вході до Червоного моря.

Таким чином Іран посилає сигнал, що може впливати одразу на кілька критичних морських коридорів, від яких залежить світова торгівля та енергетика.

