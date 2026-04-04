Спікер парламенту Ірану натякнув на загрозу ще одній ключовій протоці на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 13675 перегляди

Спікер парламенту Ірану публічно поставив під сумнів безпеку стратегічного морського шляху. Це створює нові ризики для поставок нафти та продовольства.

Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф зробив завуальовану заяву щодо Баб-ель-Мандебської протоки – одного з ключових маршрутів світової торгівлі через Червоне море. Про це повідомляють міжнародні медіа після його допису в соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Галібаф поставив публічні запитання про те, яка частка світових поставок нафти, зрідженого газу, зерна, рису та добрив проходить через Баб-ель-Мандеб, а також які країни та компанії найбільше залежать від цього маршруту. На тлі війни в регіоні ці слова сприйняли як непрямий сигнал про можливу загрозу ще одному стратегічному вузькому морському проходу.

Чому це важливо

Баб-ель-Мандебська протока з’єднує Червоне море з Аденською затокою та веде до Суецького каналу, через який проходить значна частина світової торгівлі. Саме цей маршрут є критично важливим не лише для контейнерних перевезень, а й для постачання енергоносіїв.

США збільшили страхові гарантії для суден в Ормузькій протоці до 40 млрд доларів04.04.26, 02:18 • 13201 перегляд

Ситуацію додатково загострює те, що підтримувані Іраном хусити в Ємені вже раніше атакували судна в Червоному морі. Через це багато компаній були змушені перенаправляти кораблі в обхід Африки, що збільшило витрати та строки доставки.

Заява на тлі кризи в Ормузькій протоці

Заява пролунала в момент, коли Іран уже фактично тримає під тиском Ормузьку протоку – ще один ключовий маршрут для світових енергопоставок. Тепер Тегеран, схоже, демонструє, що здатен створювати ризики не лише в Перській затоці, а й на південному вході до Червоного моря.

Таким чином Іран посилає сигнал, що може впливати одразу на кілька критичних морських коридорів, від яких залежить світова торгівля та енергетика.

рф, Китай та Франція блокують дозвіл Радбезу ООН на застосування сили проти Ірану - NYT03.04.26, 03:35 • 26504 перегляди

Степан Гафтко

Світ