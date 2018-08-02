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Спецназ СБУ провел антитеррористические учения

Спецназ СБУ провел антитеррористические учения

Киев  •  УНН

 • 14508 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. СБУ приняла участие в контрдиверсионных учениях в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Служба безопасности Украины совместно с Военно-Морскими Силами ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, Главного управления Национальной полиции, Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели в Одесской области плановые контрдиверсионные учения”, — говорится в сообщении.

Целью маневров было повышение уровня межведомственного взаимодействия для предупреждения диверсионных угроз на важных объектах инфраструктуры региона.

Основное внимание уделялось отработке совместных действий при выполнении задач по блокированию и уничтожению сил и средств противника на объектах морской инфраструктуры портов Черноморского региона, совершенствованию навыков в организации управления действиями сил во время блокирования кризисного района и взаимодействия всех задействованных сил и средств с силами безопасности и обороны.

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Руководители учений подробно проанализировав каждую фазу операции, отметили высокий уровень готовности сил и средств к выполнению задач по назначению. Также наработаны предложения по повышению эффективности контрдиверсионных работ, что поспособствует обеспечению в регионе надлежащего режима антитеррористической защиты.

Трехдневные учения стали началом проведения дальнейших маневров с наращиванием соответствующих сил и средств.

Напомним, украинские военные проходили обучение у инструкторов “морских котиков” и delta force.

Delta Force — контртеррористическое специальное подразделение Министерства обороны США. “Дельта” осуществляет контрдиверсионную деятельность, предотвращает военную интервенцию, а также специализируется на выполнении секретных заданий.

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