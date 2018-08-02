Спецназ СБУ провів антитерористичні навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. СБУ взяла участь у контрдиверсійних навчаннях у Одеській області. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Служба безпеки України спільно з Військово-Морськими Силами ЗС України, Державної прикордонної служби України, Головного управління Національної поліції, Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели на Одещині планові контрдиверсійні навчання”, — йдеться у повідомленні.
Метою маневрів було підвищення рівня міжвідомчої взаємодії для попередження диверсійних загроз на важливих об’єктах інфраструктури регіону.
Основна увага приділялася відпрацюванню спільних дій при виконанні завдань із блокування і знищення сил та засобів противника на об’єктах морської інфраструктури портів Чорноморського регіону, удосконаленню навичок в організації управління діями сил під час блокування кризового району та взаємодії усіх задіяних сил і засобів з силами безпеки і оборони.
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Керівники навчань детально проаналізувавши кожну фазу операції, відзначили високий рівень готовності сил та засобів до виконання завдань за призначенням. Також напрацювано пропозиції щодо підвищення ефективності контрдиверсійної роботи, що сприятиме забезпеченню в регіоні належного режиму антитерористичного захисту.
Триденні навчання стали початком проведення подальших маневрів з нарощуванням відповідних сил і засобів.
Нагадаємо, українські військові проходили навчання у інструкторів “морських котиків” і delta force.
Delta Force — контртерористичний спеціальний підрозділ Міністерства оборони США. “Дельта” здійснює контрдиверсійну діяльність, запобігає військовій інтервенції, а також спеціалізується на виконанні секретних завдань.