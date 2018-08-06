Жара в Испании: есть первые жертвы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25627 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 87336 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120347 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128145 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167256 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152679 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140553 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130386 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179933 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118313 просмотра

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Жара в Испании: есть первые жертвы

Жара в Испании: есть первые жертвы

Киев  •  УНН

 • 8882 просмотра

КИЕВ, 6 августа. УНН. В Испании от аномальной жары погибли 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Vanguardia.

С середины прошлой недели в Испании столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов. Жара стала причиной возникновения пожаров.

Напомним, лесной пожар бушует рядом с одним из знаменитых природных парков Эстречо на юго-западе Испании.

Как и большинство Испании, провинция Кадис расположена в области высокой вероятности возникновения лесных пожаров из-за жары, которая достигает 40 градусов по Цельсию.

Как сообщал УНН, аварийно-спасательные службы Португалии четвертый день подряд продолжают бороться с крупным лесным пожаром на южном побережье страны. Температура воздуха в стране превышает 45 градусов. По состоянию на сейчас известно о 44 пострадавших.

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