Жара в Испании: есть первые жертвы

С середины прошлой недели в Испании столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов. Жара стала причиной возникновения пожаров.



Напомним, лесной пожар бушует рядом с одним из знаменитых природных парков Эстречо на юго-западе Испании.

Как и большинство Испании, провинция Кадис расположена в области высокой вероятности возникновения лесных пожаров из-за жары, которая достигает 40 градусов по Цельсию.

Как сообщал УНН, аварийно-спасательные службы Португалии четвертый день подряд продолжают бороться с крупным лесным пожаром на южном побережье страны. Температура воздуха в стране превышает 45 градусов. По состоянию на сейчас известно о 44 пострадавших.