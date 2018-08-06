Жара в Испании: есть первые жертвы
Киев • УНН
КИЕВ, 6 августа. УНН. В Испании от аномальной жары погибли 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Vanguardia.
С середины прошлой недели в Испании столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов. Жара стала причиной возникновения пожаров.
Напомним, лесной пожар бушует рядом с одним из знаменитых природных парков Эстречо на юго-западе Испании.
Как и большинство Испании, провинция Кадис расположена в области высокой вероятности возникновения лесных пожаров из-за жары, которая достигает 40 градусов по Цельсию.
Как сообщал УНН, аварийно-спасательные службы Португалии четвертый день подряд продолжают бороться с крупным лесным пожаром на южном побережье страны. Температура воздуха в стране превышает 45 градусов. По состоянию на сейчас известно о 44 пострадавших.