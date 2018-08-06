Спека в Іспанії: є перші жертви
Київ • УНН
КИЇВ, 6 серпня. УНН. В Іспанії від аномальної спеки загинуло 5 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Vanguardia.
З середини минулого тижня в Іспанії стовпчики термометра у деяких районах перевищують 40 градусів. Спека стала причиною виникнення пожеж.
Нагадаємо, лісова пожежа вирує поруч з одним із знаменитих природних парків Естречо на південному заході Іспанії.
Як і більша частина Іспанії, провінція Кадіс розташована в області високої ймовірності виникнення лісових пожеж через спеку, яка досягає 40 градусів за Цельсієм.
Як повідомляв УНН, аварійно-рятувальні служби Португалії четвертий день поспіль продовжують боротись з великою лісовою пожежею на південному узбережжі країни. Температура повітря у країні перевищує 45 градусів. Станом на зараз відомо про 44 постраждалих.