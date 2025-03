SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink

“Ракета SpaceX Falcon 9 запустила 60 спутников Starlink на орбиту с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции ВВС мыса Канаверал во Флориде... Спутники Starlink развернулись приблизно через 1 час 3 минуты после старта”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 18 октября тяжелая ракета-носитель Falcon 9 осуществила успешный старт на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников системы Starlink. Через 8 минут после запуска, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 сделала успешную управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике. Менее чем через час, компания подтвердила развертывания 60 спутников Starlink.

Ранее ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX со спутником связи для нужд Аргентины стартовала с космодрома на мысе Канаверал.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites https://t.co/cplzMqXa7t

— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/yJlyu8cLyX

— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020

100 successful flights pic.twitter.com/AR647cK6Ss

— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020