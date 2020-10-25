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SpaceX запустила на орбіту ще 60 супутників Starlink

SpaceX запустила на орбіту ще 60 супутників Starlink

Київ • УНН

 • 21331 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В США компанія Ілона Маска SpaceX у суботу запустила на навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників Starlink. Про це повідомляється на сайті на сайті SpaceX, передає УНН.

“Ракета SpaceX Falcon 9 запустила 60 супутників Starlink на орбіту з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції ВПС мису Канаверал у Флориді”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 18 жовтня важка ракета-носій Falcon 9 здійснила успішний старт на орбіту з черговою партією з 60 міні-супутників системи Starlink. Через 8 хвилин після запуску, перший ступінь ракети-носія Falcon 9 зробила успішну керовану посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантиці. Ще через менше години, компанія підтвердила розгортання 60 супутників Starlink.

Раніше ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX із супутником зв’язку для потреб Аргентини стартувала з космодрому на мисі Канаверал.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites https://t.co/cplzMqXa7t

— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/yJlyu8cLyX

— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020

100 successful flights pic.twitter.com/AR647cK6Ss

— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020

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