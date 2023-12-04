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Сожгли танк, две машины и склад БК: как пограничники уничтожают врага

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 14:27  •  20223 просмотра

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Украинские БПЛА "NOY" нанесли удар ночью, уничтожив танк, автомобили, склад боеприпасов и попав в позиции противника.

Группа ударных БпЛА Государственной пограничной службы за ночь сожгли танк, машины, склад БК и нанесли удар по позициям оккупантов, сообщили в ГПСУ, передает УНН.

Детали

За ночь группы ударных БпЛА "NOY" Госпогранслужбы сожгли танк, две машины, склад БК и нанесли огневое поражение по позициям оккупантов.

Напомним

В россии подтвердили гибель заместителя командира 14-го армейского корпуса, генерала владимира завадского, который, вероятно, подорвался на мине.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Спалили танк, дві автівки та склад БК: як прикордонники нищать ворога
Burned a tank, two cars and a BC warehouse: how border guards destroy the enemy
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Сожгли танк, две машины и склад БК: как пограничники уничтожают врага

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Сожгли танк, две машины и склад БК: как пограничники уничтожают врага

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В Киеве женщина выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа, что привело к его гибели.

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Женщина в Киеве выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа, ей сообщили о подозрении

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