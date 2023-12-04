Сожгли танк, две машины и склад БК: как пограничники уничтожают врага
Киев • УНН
Украинские БПЛА "NOY" нанесли удар ночью, уничтожив танк, автомобили, склад боеприпасов и попав в позиции противника.
Группа ударных БпЛА Государственной пограничной службы за ночь сожгли танк, машины, склад БК и нанесли удар по позициям оккупантов, сообщили в ГПСУ, передает УНН.
Детали
За ночь группы ударных БпЛА "NOY" Госпогранслужбы сожгли танк, две машины, склад БК и нанесли огневое поражение по позициям оккупантов.
Напомним
В россии подтвердили гибель заместителя командира 14-го армейского корпуса, генерала владимира завадского, который, вероятно, подорвался на мине.
Сожгли танк, две машины и склад БК: как пограничники уничтожают врага
Украинские БПЛА "NOY" нанесли удар ночью, уничтожив танк, автомобили, склад боеприпасов и попав в позиции противника.
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