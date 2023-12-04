Сожгли танк, две машины и склад БК: как пограничники уничтожают врага

Омбудсмен обратился к Красному Кресту и ООН из-за расстрела украинских военных, которые сдались в плен

Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН по поводу убийства российскими силами двух украинских солдат, которые сдались в плен, призывая принять меры против нарушений международного права.