Создание Реестра военнослужащих: Рада разблокировала подписание закона
Киев • УНН
Верховная Рада отклонила постановления, блокировавшие закон о Едином государственном реестре военнослужащих. Документ предусматривает внедрение Military ID и создание единой базы данных о военных.
Верховная Рада провалила голосование за пять проектов постановлений, которые блокировали подписание законопроекта, предусматривающего создание Единого государственного реестра военнослужащих. Теперь документ сможет подписать председатель ВР Руслан Стефанчук, после чего его отправят на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Детали
«Разблокировали подписания: №12066П-1-4 - относительно усовершенствования порядка ведения воинского учета», - сообщил Железняк.
Так, Рада провалила голосование за проекты постановлений, которые блокировали подписание законопроекта №12066, предусматривающего создание Единого государственного реестра военнослужащих.
В проектах постановлений авторы-нардепы сетовали, что указанный законопроект был принят якобы со значительным нарушением требований Регламента ВР, в частности, ч. 1 ст. 117, которая предусматривает, что законопроект, подготовленный ко второму чтению и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не позднее чем за десять дней до дня рассмотрения.
«Впрочем, указанные документы относительно редакции законопроекта, по которой состоялось голосование, были предоставлены народным депутатам Украины только непосредственно в день рассмотрения законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады. Поэтому народные депутаты Украины были объективно лишены возможности должным образом изучить и подготовиться к рассмотрению законопроекта, что привело к значительному риску неучета ряда поправок к этому законопроекту», - отметили нардепы.
Дополнение
18 декабря 2024 года Верховная Рада одобрила законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих, предусматривающий внедрение Military ID.
Целью создания Реестра военнослужащих является:
- создание единой базы данных о военнослужащих;
- автоматическое присвоение единого уникального электронного идентификатора для однозначной идентификации военнослужащего и использования в информационно-коммуникационных системах, в частности на Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, а также для предоставления публичных (электронных публичных) услуг военнослужащим и членам их семей, особенности предоставления которых в сфере национальной безопасности и обороны определены отдельным законом.
Держателем Реестра является Министерство обороны.
В Реестр включается следующая информация о военнослужащем:
- фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения;
- оцифрованный образ лица;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по серии и номеру паспорта);
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
- семейное положение и сведения о членах семьи;
- сведения о выданных военноучетных документах (при наличии);
- статус военнослужащего.