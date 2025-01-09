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Створення Реєстру військовослужбовців: Рада розблокувала підписання закону

Київ • УНН

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Верховна Рада відхилила постанови, що блокували закон про Єдиний державний реєстр військовослужбовців. Документ передбачає впровадження Military ID та створення єдиної бази даних про військових.

Верховна Рада провалила голосування за п’ять проєкт постанов, які блокували підписання законопроєкту, що передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Тепер документ зможе підписати голова ВР Руслан Стефанчук, після чого його відправлять на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Деталі

"Розблокували підписання: №12066П-1-4 - щодо удосконалення порядку ведення військового обліку", - повідомив Железняк.

Так, Рада провалила голосування за проєкти постанов, що блокували підписання законопроєкту №12066, що передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

У проєктах постанов автори-нардепи нарікали, що вказаний законопроєкт було ухвалено нібито зі значним порушенням вимог Регламенту ВР, зокрема, ч. 1 ст. 117, яка передбачає, що законопроєкт, підготовлений до другого читання та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніше як за десять днів до дня розгляду.

"Утім, вказані документи стосовно редакції законопроекту, щодо якої відбулося голосування, були надані народним депутатам України лише безпосередньо в день розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради. Тому народні депутати України були об’єктивно позбавлені можливості належно вивчити та підготуватися до розгляду законопроекту, що призвело до значного ризику неврахування низки правок до цього законопроекту", - зазначили нардепи.

Доповнення

18 грудня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, що передбачає впровадження Military ID.

Метою створення Реєстру військовослужбовців є:

  • створення єдиної бази даних про військовослужбовців;
    • автоматичне присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора для однозначної ідентифікації військовослужбовця та використання в інформаційно-комунікаційних системах, зокрема на Державному вебпорталі електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, а також для надання публічних (електронних публічних) послуг військовослужбовцям та членам їх сімей, особливості надання яких у сфері національної безпеки і оборони визначені окремим законом.

      Держателем Реєстру є Міністерство оборони.

      До Реєстру включається наступна інформація про військовослужбовця:

      • прізвище, ім’я, по-батькові, стать, дата народження;
        • відцифрований образ обличчя;
          • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
            • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
              • сімейний стан та відомості про членів сім’ї;
                • відомості про видані військовооблікові документи (за наявності);
                  • статус військовослужбовця.
                    Павло Башинський

                    Павло Башинський

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