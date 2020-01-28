Социологи рассказали про узнаваемость водочных брендов на украинском рынке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. С апреля по ноябрь 2019 года уменьшилась узнаваемость ряда отечественных водочных брендов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании Q&Q Digital, передает УНН.
Речь идет о падении узнаваемости следующих водочных брендов: “Хортица”, “Хлебный дар”, “Козацкая рада”, “Воздух”, “Absolut”, “Мороша”, “Первая гильдия”, “Перепелка” и др.
Так, социологи зафиксировали падение узнаваемости бренда “Хлебный дар” по двум показателям: “спонтанное знание бренда” и “общая узнаваемость бренда”.
При этом, “Мороша” продемонстрировала падение показателей “спонтанное знание бренда” и “знание марки с подсказкой”.
Водка “Prime”, тем временем, удерживает стабильную позицию. Чуть больше половины рынка знает бренд.
“Бренд („Prime“, — ред.) формирует качественное знание — по сравнению с уровнем общего узнавания лого, у него достаточно высокая ассоциативность с категорией — 14%”, — констатировали социологи.
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Лидерские позиции по показателю “узнаваемость бренда” удерживает водочный бренд “Nemiroff”.
Социологическое исследование проводилось в больших городах Украины (100 тыс. +). Социологи провели 600 онлайн-интервью с мужчинами в возрасте 21-55 лет, которые покупают и потребляют водку не реже 2-3 раз в месяц.
Напомним, как сообщал УНН, Украина на данный момент контролирует 2,5% мирового экспорта водки.