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Социологи рассказали про узнаваемость водочных брендов на украинском рынке

Киев • УНН

 • 12501 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. С апреля по ноябрь 2019 года уменьшилась узнаваемость ряда отечественных водочных брендов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании Q&Q Digital, передает УНН.

Социологи рассказали про узнаваемость водочных брендов на украинском рынке

Речь идет о падении узнаваемости следующих водочных брендов: “Хортица”, “Хлебный дар”, “Козацкая рада”, “Воздух”, “Absolut”, “Мороша”, “Первая гильдия”, “Перепелка” и др.

Так, социологи зафиксировали падение узнаваемости бренда “Хлебный дар” по двум показателям: “спонтанное знание бренда” и “общая узнаваемость бренда”.

При этом, “Мороша” продемонстрировала падение показателей “спонтанное знание бренда” и “знание марки с подсказкой”.

Водка “Prime”, тем временем, удерживает стабильную позицию. Чуть больше половины рынка знает бренд.

“Бренд („Prime“, — ред.) формирует качественное знание — по сравнению с уровнем общего узнавания лого, у него достаточно высокая ассоциативность с категорией — 14%”, — констатировали социологи.

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Лидерские позиции по показателю “узнаваемость бренда” удерживает водочный бренд “Nemiroff”.

Социологическое исследование проводилось в больших городах Украины (100 тыс. +). Социологи провели 600 онлайн-интервью с мужчинами в возрасте 21-55 лет, которые покупают и потребляют водку не реже 2-3 раз в месяц.

Напомним, как сообщал УНН, Украина на данный момент контролирует 2,5% мирового экспорта водки.

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