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Соціологи розповіли про впізнаваність горілчаних брендів на українському ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. З квітня по листопад 2019 року зменшилася впізнаваність ряду вітчизняних горілчаних брендів. Про це свідчать дані соціологічного дослідження компанії Q&Q Digital, передає УНН.

Соціологи розповіли про впізнаваність горілчаних брендів на українському ринку

Йдеться про падіння впізнаваності наступних горілчаних брендів: “Хортиця”, “Хлібний дар”, “Козацька рада”, “Воздух”, “Absolut”, “Мороша”, “Перша гільдія”, “Перепелка” і ін.

Так, соціологи зафіксували падіння впізнаваності бренду “Хлібний дар” за двома показниками: “спонтанне знання бренду” і “загальна впізнаваність бренду”.

При цьому, “Мороша” продемонструвала падіння показників “спонтанне знання бренду” і “знання марки з підказкою”.

Горілка “Prime”, тим часом, утримує стабільну позицію. Трохи більше половини ринку знає бренд.

“Бренд („Prime“, — ред.) формує якісне знання — в порівнянні з рівнем загального впізнавання лого, у нього досить висока асоціативність з категорією — 14%”, — констатували соціологи.

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Лідерські позиції за показником “впізнаваність бренду” утримує горілчаний бренд “Nemiroff”.

Соціологічне дослідження проводилося в великих містах України (100 тис. +). Соціологи провели 600 онлайн-інтерв’ю з чоловіками у віці 21-55 років, які купують і споживають горілку не рідше ніж 2-3 разів на місяць.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Україна на даний момент контролює 2,5% світового експорту горілки.

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