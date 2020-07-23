Сороковой матч в сезоне: Малиновский принял участие в победе "Аталанты"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В стартовом поединке 35-го тура итальянской Серии А "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на собственном стадионе принимала "Болонью", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба из Бергамо.
Гол Луиса Мюриэла на 63 минуте принес “Аталанте” выигрыш со счетом 1:0. Наш футболист появился на поле на 66 минуте, но результативными действиями не отметился.
В активе “Аталанты” 22 выигрыше в сезоне Серии А — 74 очка и выход на вторую строчку таблицы. Однако у “Интера” еще матч в запасе.
Добавим, что в этом сезоне Малиновский провел в составе своего итальянского клуба 40 матчей, в которых забил восемь мячей и отметился семью голевыми пасами.