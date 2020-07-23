Сороковий матч в сезоні: Маліновський взяв участь у перемозі "Аталанти"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У стартовому поєдинку 35-го туру італійської Серії А "Аталанта" півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на власному стадіоні приймала "Болонью", передає УНН з посиланням на прес-службу клубу з Бергамо.
Гол Луїса Мюріеля на 63 хвилині приніс “Аталанті” виграш з рахунком 1:0. Наш футболіст з’явився на полі на 66 хвилині, але результативними діями не відзначився.
В активі “Аталанти” 22 виграші в сезоні Серії А — 74 очки і вихід на другий рядок таблиці. Проте у “Інтера” ще матч в запасі.
Додамо, що в цьому сезоні Маліновський провів у складі свого італійського клубу 40 поєдинків, в яких забив вісім м’ячів та відзначився сімома гольовими пасами.