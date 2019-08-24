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6 марта, 17:12 • 134292 просмотра

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Соратника президента Сербии подозревают в убийстве лидера косовских сербов

Соратника президента Сербии подозревают в убийстве лидера косовских сербов

Киев  •  УНН

 • 9941 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Суд в Приштине (Косово) обратился в международные органы с требованием объявить в розыск соратника президента Сербии Александра Вучича Милана Радоичича по подозрению в убийстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Радоичича подозревают в убийстве 16 января 2018 года в Косовской Митровице Оливера Ивановича, лидера косовских сербов, которые отказывались следовать указаниям Белграда.

Отмечается, что сначала президент Сербии и его команда заявляли, что покушение, вероятно, совершили сербы, а впоследствии начали обвинять косовские власти в том, что она отказывается сотрудничать с Сербией во время следствия.

Косовские же чиновники утверждали, что сербская сторона предоставляет убежище подозреваемым в причастности к убийству Ивановича.

Подозреваемый Милан Радоичич является лидером партии "Сербский список", тесно сотрудничает с властями Сербии.

Косовский министр юстиции Абелярд Тахир заявил, что власти в Приштине будут бескомпромиссными в производстве следствия.

В то же время представители "Сербского списка" в Белграде обнародовали заявление, что "целью обвинения Радоичича является запугать сербов в Косово" в начале предвыборной кампании.

Напомним, военный трибунал в Гааге допросил экс-премьера Косово.

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