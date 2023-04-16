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Солнечные батареи китайского воздушного шара-шпиона могли питать сложные радары - Washington Post

Киев • УНН

 • 947149 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Китайский воздушный шар-шпион, сбитый США в феврале, был оснащен солнечными панелями, которые могли генерировать достаточно электроэнергии для питания радара, который может генерировать изображения ночью и сквозь облака, пишет Washington Post со ссылкой на просочившиеся документы разведки США, передает УНН.

Детали

Возможности наблюдения воздушного шара были подробно описаны в документе Национального агентства геопространственной разведки США (NGA), который якобы просочился в чат Discord Джеком Тейшейройрой, членом Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс, сообщает Post.

21-летний Тейшейра был обвинен в пятницу в Бостоне в незаконном копировании и передаче секретных материалов.

Воздушный шар вызвал возмущение в Вашингтоне и нанес ущерб американо-китайским отношениям, когда пролетел над США в январе и феврале. Он был сбит у берегов Южной Каролины 4 февраля ракетой, выпущенной с самолета ВВС США.

Согласно документу NGA, воздушный шар может генерировать до 10 000 Вт солнечной энергии, что более чем достаточно для работы сложной системы наблюдения, известной как радар с синтезированной апертурой.

Газета сообщает, что этот тип радара может возвращать изображение ночью и может проникать сквозь облака и тонкие материалы, такие как брезент, чтобы показывать объекты под ними.

Воздушный шар также имел параболическую тарелку диаметром 1,2 метра, несколько неизвестных датчиков и, возможно, мачту антенны.

Пентагон отклонил просьбу Reuters прокомментировать сообщение Washington Post.

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