Сонячні батареї китайської повітряної кулі-шпигуна могли живити складні радари - Washington Post
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Китайська повітряна куля-шпигун, збита США в лютому, була оснащена сонячними панелями, які могли генерувати достатньо електроенергії для живлення радара, який може генерувати зображення вночі та крізь хмари, пише Washington Post з посиланням на документи розвідки США, що просочилися, передає УНН.
Деталі
Можливості спостереження повітряної кулі були детально описані в документі Національного агентства геопросторової розвідки США (NGA), який нібито просочився в чат Discord Джеком Тейшейрою, членом Національної гвардії ВПС штату Массачусетс, повідомляє Post.
21-річного Тейшейру було звинувачено в п'ятницю в Бостоні у незаконному копіюванні та передачі секретних матеріалів.
Повітряна куля викликала обурення у Вашингтоні і завдала шкоди американо-китайським відносинам, коли пролетіла над США в січні та лютому. Вона була збита біля берегів Південної Кароліни 4 лютого ракетою, випущеною з літака ВПС США.
Згідно з документом NGA, повітряна куля може генерувати до 10 000 Вт сонячної енергії, що більш ніж достатньо для роботи складної системи спостереження, відомої як радар із синтезованою апертурою.
Газета повідомляє, що цей тип радара може повертати зображення вночі та може проникати крізь хмари та тонкі матеріали, такі як брезент, щоб показувати об'єкти під ними.
Повітряна куля також мала параболічну тарілку діаметром 1,2 метра, кілька невідомих датчиків і, можливо, щогла антени.
Пентагон відхилив прохання Reuters прокоментувати повідомлення Washington Post.