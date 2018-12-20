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Соли и спичек в Украине хватит на 2 тысячи лет – Порошенко

Киев • УНН

 • 15431 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко после посещения баз и арсеналов в Донецкой области заявил, что соли и спичек Украине хватит на 2 тысячи лет, передает корреспондент УНН.

Соли и спичек в Украине хватит на 2 тысячи лет – Порошенко

"Во время этой поездки мной также были посещены базы и арсеналы, где мы проверили наличие соли и спичек. Хочу успокоить всех: и соли, и спичек в Украине есть на 2 тысячи лет. Пусть в стране-оккупанте не беспокоятся", – сказал Президент.

Он также отметил, что Украина резко активизировала работу оборонной промышленности, резко увеличено поступление новой и модернизированной техники в армию.

"Завтра на одном из полигонов состоится передача следующей партии самолетов, бронетранспортеров, новейшего вооружения, проходят мероприятия наращивание боевых возможностей резервов, проверка их готовности к отражению и возможного наступления", – добавил Порошенко.

Напомним, Украина может получить от США дополнительное вооружение.

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