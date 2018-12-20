Солі та сірників в Україні вистачить на 2 тисячі років – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко після відвідання баз та арсеналів у Донецькій області заявив, що солі і сірників Україні вистачить на 2 тисячі років, передає кореспондент УНН.
"Під час цієї поїздки мною також були відвідані бази і арсенали, де ми перевірили наявність солі і сірників. Хочу заспокоїти всіх: і солі, і сірників в Україні є на 2 тисячі років. Нехай в країні-окупанті не хвилюються", – сказав Президент.
Він також зазначив, що Україна різко активізувала роботу оборонної промисловості, різко збільшено надходження нової та модернізованої техніки до армії.
"Завтра на одному з полігонів відбудеться передача наступної партії літаків, бронетранспортерів, новітнього озброєння, проходять заходи нарощування бойових спроможностей резервів, перевірка їх готовності до відбиття і можливого наступу", – додав Порошенко.
Нагадаємо, Україна може отримати від США додаткове озброєння.