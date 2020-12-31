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Сегодня меняется юридическая структура налоговой службы

Киев • УНН

 • 25307 просмотра

КИЕВ. первое января. УНН. Государственная налоговая служба по 1 января 2021 функционирует в формате единого юридического лица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на приказ председателя ГНС.

Сегодня меняется юридическая структура налоговой службы

"Сделан заключительный шаг по обеспечению функционирования ГНС в формате единого юридического лица. Выполнена одна из приоритетных задач, которая была определена для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

С 1 января следующего года ГНС начинает функционировать как единое юридическое лицо", - сообщил председатель ГНС Алексей Любченко.

Таким образом, с 1 января 2021 Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юрлиц).

"Такие изменения будут способствовать усилению институционной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, обеспечению открытости и прозрачности деятельности службы, минимизации коррупции, улучшению предоставления услуг налогоплательщикам", - пояснили в ведомстве.

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