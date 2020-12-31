Сегодня меняется юридическая структура налоговой службы
Киев • УНН
КИЕВ. первое января. УНН. Государственная налоговая служба по 1 января 2021 функционирует в формате единого юридического лица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на приказ председателя ГНС.
"Сделан заключительный шаг по обеспечению функционирования ГНС в формате единого юридического лица. Выполнена одна из приоритетных задач, которая была определена для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.
С 1 января следующего года ГНС начинает функционировать как единое юридическое лицо", - сообщил председатель ГНС Алексей Любченко.
Таким образом, с 1 января 2021 Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юрлиц).
"Такие изменения будут способствовать усилению институционной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, обеспечению открытости и прозрачности деятельности службы, минимизации коррупции, улучшению предоставления услуг налогоплательщикам", - пояснили в ведомстве.