Сьогодні змінюється юридична структура податкової служби
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Державна податкова служба з 1 січня 2021 року функціонує у форматі єдиної юридичної особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на наказ голови ДПС.
"Зроблено заключний крок щодо забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи. Виконано одну з пріоритетних задач, яка була визначена для ДПС низкою рішень уряду та структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.
З 1 січня наступного року ДПС починає функціонувати як єдина юридична особа", - повідомив голова ДПС Олексій Любченко.
Таким чином, з 1 січня 2021 року Державна податкова служба буде функціонувати як єдина юридична особа, що складається з центрального апарату та територіальних органів, утворених як її відокремлені підрозділи (без статусу юросіб).
"Такі зміни сприятимуть посиленню інституційної спроможності ДПС, уникненню дублювання функцій і процедур в ДПС, забезпеченню відкритості та прозорості діяльності служби, мінімізації корупції, покращенню надання послуг платникам податків", - пояснили у відомстві.