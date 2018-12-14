Сегодня чествуют ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине 14 декабря отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Указ об установлении этой памятной даты подписан Президентом 10 ноября 2006 года, передает УНН.
14 декабря также считают Днем ликвидатора. Еще в 1986 году участники ликвидации собрались вместе, чтобы отметить свою победу.
В 1994 году общественные организации чернобыльцев Украины обратились с письмом к руководителям государства, в котором предложили учредить в календаре день участников ликвидации Чернобыльской катастрофы. Тогда официальное решение не было принято, но ликвидаторы самостоятельно начали отмечать эту дату.
Празднование было официально разрешено, от различных силовых структур выделялся почетный караул, возлагались венки от руководителей государства, иностранных посольств и общественных организаций, но отсутствовало признание этого дня на государственном уровне.