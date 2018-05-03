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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня отмечают Всемирный день свободы печати

Киев • УНН

 • 14358 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно 3 мая, сообщает УНН.

Сегодня отмечают Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации, во всем мире проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню свободы печати.

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В этот день мы имеем возможность заявить о нашей приверженности принципам свободы прессы, проанализировать положение дел в мире касательно свободы прессы, принять меры по защите средств массовой информации от попыток ущемить свободу печати, отдать дань памяти журналистов, погибших при исполении своего профессионального долга, заявили в ООН.

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Темой Всемирного дня свободы печати в этом году избрано "Держать власть под контролем: СМИ, правосудие и верховенство права".

"Во Всемирный день свободы печати 2018 года я призываю правительства бороться за свободу печати и защищать журналистов. Отстаивая свободу печати, мы отстаиваем наше право знать правду", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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