Сьогодні відзначають Всесвітній день свободи преси
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Всесвітній день свободи преси відзначається щорічно 3 травня, повідомляє УНН.
Всесвітній день свободи преси був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 1993 року. З тих пір щорічно 3 травня, в річницю прийняття Віндхукської декларації, у всьому світі проводяться заходи, присвячені Всесвітньому дню свободи преси.
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У цей день ми маємо можливість заявити про нашу прихильність принципам свободи преси, проаналізувати стан справ в світі щодо свободи преси, вжити заходів щодо захисту засобів масової інформації від спроб обмежити свободу друку, віддати данину пам'яті журналістів, загиблих під час виконання свого професійного обов'язку, заявили в ООН.
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Темою цьогорічного Всесвітнього дня свободи преси обрано "Тримати владу під контролем: ЗМІ, правосуддя і верховенство права".
"У Всесвітній день свободи преси 2018 року я закликаю уряди боротися за свободу преси і захищати журналістів. Відстоюючи свободу преси, ми відстоюємо наше право знати правду", - заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.