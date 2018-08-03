Сегодня состоится "украинское классико" в рамках чемпионата Украины

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Киевское “Динамо” в центральном матче третьего тура УПЛ (“украинское классико”) сыграет на НСК “Олимпийский” с донецким “Шахтером”, информирует УНН.

“Шахтер” стартовал в чемпионате с двух сухих побед над дебютантами (2:0 на выезде с “Десной” и 3:0 в Харькове с “Арсеналом-Киев”). Дважды подряд отличился Жуниор Мораес, по голу в активе Марлоса, Фернандо и Тайсона.

Отличительной чертой “Динамо” в новом сезоне минимальные победы: все три встречи подопечные Александра Хацкевича выиграли со счетом 1:0. Вскрыть оборону киевлян не удалось “Шахтеру”, “Ворскле” и “Львову”.

Данный поединок станет 58-м в истории противостояния команд в рамках чемпионата Украины. Преимущество на стороне “динамовцев” — 23 победы в активе “бело-синих”, 18 раз праздновал успех “Шахтер”, еще в 16-ти поединках победитель выявлен не был. Общая разница мячей также в пользу киевлян — 74:67.

Самая крупная победа, которая фиксировалась в матчах между “Динамо” и “Шахтером” — 3:0. С таким счетом завершались шесть очных поединков — четыре раза победу праздновали “бело-синие”, в двух случаях сильнее были “горняки”.

Заметим, что лучшим бомбардиром “Динамо” в матчах с “Шахтером” остается легендарный Андрей Шевченко, который забил шесть мячей. У “Шахтера” самыми меткими в играх с “бело-синими” также есть футболисты, которых уже нет в команде, — бразильцы Жадсон и Алекс Тейшейра, в активе каждого по пять голов.

Примечательно, что в прошлом сезоне “Динамо” не проиграло своему принципиальному сопернику ни одного матча в рамках Премьер-лиги (3 победы и 1 ничья), а недавний поединке за Суперкубок страны команда Хацкевича выиграла 1:0.

Добавим также, Юрий Можаровский даст свисток о начале встречи в 19:00.

Украинские Национальные Новости

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