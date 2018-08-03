Сьогодні відбудеться "українське класико" в рамках чемпіонату України

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Київське “Динамо” в центральному матчі третього туру УПЛ (“українське класико”) зіграє на НСК “Олімпійський” з донецьким “Шахтарем”, інформує УНН.

“Шахтар” стартував в чемпіонаті з двох сухих перемог над дебютантами (2:0 на виїзді з “Десною” і 3:0 в Харкові з “Арсеналом-Київ”). Двічі поспіль відзначився Жуніор Мораес, по голу в активі Марлоса, Фернандо і Тайсона.

Відмінною рисою “Динамо” в новому сезоні є мінімальні перемоги: всі три зустрічі підопічні Олександра Хацкевича виграли з рахунком 1:0. Розкрити оборону киян не вдалося “Шахтарю”, “Ворсклі” і “Львову”.

Даний поєдинок стане 58-м у історії протистояння команд у рамках чемпіонату України. Перевага на боці “динамівців” — 23 перемоги в активі “біло-синіх”, 18 разів святкував успіх “Шахтар”, ще у 16-ти поєдинках переможця виявлено не було. Загальна різниця м’ячів також на користь киян — 74:67.

Найбільша перемога, яка фіксувалася в матчах між “Динамо” та “Шахтарем”, — 3:0. Із таким рахунком завершувалися шість очних поєдинків — чотири рази перемогу святкували “біло-сині”, у двох випадках сильнішими були “гірники”.

Зауважимо, що найкращим бомбардиром “Динамо” в матчах із “Шахтарем” залишається легендарний Андрій Шевченко, який забив шість м’ячів. У “Шахтаря” найвлучнішими в іграх із “біло-синіми” також є футболісти, яких уже немає в команді, — бразильці Жадсон та Алекс Тейшейра, у доробку кожного по п’ять голів.

Примітно, що минулого сезону “Динамо” не програло своєму принциповому супернику жодного матчу в рамках Прем’єр-ліги (3 перемоги та 1 нічия), а недавньому поєдинку за Суперкубок країни команда Хацкевича виграла 1:0.

Додамо також, Юрій Можаровський дасть свисток про початок зустрічі о 19:00.

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