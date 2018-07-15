Сегодня состоится финальный поединок ЧМ-2018

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Московский стадион “Лужники” примет матч за золотые награды чемпионата мира по футболу в котором примут участие национальные команды Франции и Хорватии, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

“Шашки”, без сомнения, полны желанием взять реванш за поражение в 1998-м от французов в полуфинале, когда дебютантам мирового первенства не позволили с ходу пробиться в финал два гола защитника Лилиана Тюрама — единственные за всю его карьеру в сборной.

Франция надеется, что Дидье Дешам, который вел за собой команду в победном финале два десятилетия назад в качестве капитана, станет теперь для сборной добрым гением и на московском стадионе “Лужники”. Экс-полузащитник “трехцветных” имеет шансы стать третьим человеком в мировом футболе (после бразильца Загалло и немца Франца Беккенбауэра), кому удавалось поднять над головой Кубок чемпионата мира сначала в качестве игрока, а затем и тренера.

Несмотря на то, что обоим соперникам есть, что вспомнить, они живут не прошлым, а настоящим. Франция продемонстрировала высокую собранность и целеустремленность на этой неделе, взяв верх в полуфинале против “красных дьяволов” из Бельгии (1:0), а вот Хорватии пришлось в третий раз подряд пройти дополнительное время, чтобы преодолеть родоначальников футбола на тех же “Лужниках”.

Отметим, что последний финал чемпионата мира, в котором для определения победителя не требовалось ни дополнительное время, ни серия пенальти, состоялся 16 лет назад, в 2002 году. На двух последних Мундиалях решающий матч заканчивался со счетом 1:0, а гол забивался в дополнительное время.

Вашему вниманию ориентировочные составы от ФИФА:

Франция: Уго Льорис; Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Умтити, Люка Эрнандес; Погба, Нгола Канте; Килиан Мбаппе, Гризманн, Матюиди; Оливье Жиру;

Хорватия: Даниэль Субашич; Симе Врсалько, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Стринич; Иван Ракитич, Брозович; Ребич, Лука Модрич, Перишич; Манджукич.

Как сообщалось ранее, учитель физкультуры проведет будущий финальный поединок.

Украинские Национальные Новости

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