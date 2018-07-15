Сьогодні відбудеться фінальний поєдинок ЧС-2018

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Московський стадіон “Лужники” прийме матч за золоті нагородо чемпіонату світу з футболу в якому візьмуть участь національні команди Франції та Хорватії, інформує УНН з посиланням на сайт ФІФА.

“Шашкові”, без сумніву, сповнені бажанням взяти реванш за прикру поразку в 1998-му від французів в півфіналі, коли дебютантам світової першості не дозволили з ходу пробитися в фінал два голи захисника Ліліана Тюрама — єдині за всю його кар’єру в збірній.

Франція сподівається, що Дідьє Дешам, який вів за собою команду в переможному фіналі два десятиліття тому в якості капітана, стане тепер для збірної добрим генієм і на московському стадіоні “Лужники”. Екс-півзахисник “триколірних” має шанси стати третьою людиною в світовому футболі (після бразильця Маріо Загалло і німця Франца Беккенбауера), кому вдавалося підняти над головою Кубок чемпіонату світу спочатку в якості гравця, а потім і тренера.

Незважаючи на те, що обом суперникам є, що пригадати, вони живуть не минулим, а сьогоденням. Франція продемонструвала високу зібраність і цілеспрямованість на цьому тижні, взявши верх у півфіналі проти “червоних дияволів” з Бельгії (1:0), а ось Хорватії довелося втретє поспіль пройти додатковий час, щоб здолати родоначальників футболу на тих же “Лужниках”.

Відзначимо, що останній фінал чемпіонату світу, в якому для визначення переможця не було потрібно ні додатковий час, ні серія пенальті, відбувся 16 років тому, в 2002 році. На двох останніх Мундіалях вирішальний матч закінчувався з рахунком 1:0, а гол забивався в додатковий час.

До вашої уваги орієнтовні склади від ФІФА:

Франція: Уго Льоріс; Бенжамен Павар, Рафаель Варан, Самюель Умтіті, Люка Ернандес; Поль Погба, Нгола Канте; Кіліан Мбаппе, Антуан Грізманн, Блез Матюйді; Олів’є Жиру;

Хорватія: Даніель Субашич; Сіме Врсалько, Деян Ловрен, Домагой Віда, Іван Стрініч; Іван Ракітіч, Марцело Брозович; Анте Ребич, Лука Модріч, Іван Перішич; Маріо Манджукич.

Як повідомлялося раніше, вчитель фізкультури проведе майбутній фінальний поєдинок.

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