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Сегодня в Украине отмечают Поливальный понедельник

Сегодня в Украине отмечают Поливальный понедельник

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. На второй день после Пасхи по традиции в Украине отмечают Волочильный понедельник. Его еще называют Обливальным, Поливальным или Водяным понедельником, передает УНН.

На второй день после Пасхи обряды делятся на два различных действия: приспособительные обходы, что и дало название Волочильного понедельника, и обливание водой - Поливальный понедельник.

В этот день, парни обливали водой девушек, которых они облюбовали, а девушки им должны дарить пасхальные яйца. Для будущего чистого крепкого брака обливание водой в Украине было обязательным, так как считалось очистительным.

Издавна считалось, что вода в пасхальный понедельник становится целебной, приносит здоровье и счастье. Поэтому люди обливали не только друг друга, но и себя тоже. Этот день связывали прежде всего с духовным весенним очищением.

Также традиционно на второй день Пасхи украинцы шли навещать друг друга. Люди ходили поздравлять соседей, друзей и родственников. При встрече угощали пасками, обменивались писанками или пасхальными яйцами и желали всего наилучшего.

Напомним, христиане восточного обряда в воскресенье, 19 апреля, отмечали главный религиозный праздник года - Пасху.

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