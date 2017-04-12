Сегодня в Украине прогнозируют заморозки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сегодня на Правобережье Украины ночью на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0 + 3 ° С, на остальной территории + 3 + 8 ° С градусов тепла. Днем в Украине + 8 + 15 ° С тепла, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Дожди пройдут ночью на севере и в центре, днем на востоке и в южной части.
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- В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью около нуля, на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0 + 3 ° С градусов, днем +9 + 13 ° С тепла.
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- В северных областях ожидается дождь ночью. Температура воздуха ночью 0 + 5 ° С тепла, днем 8 + 12 ° С выше нуля.
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- В восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха ночью +2 + 7 ° С тепла, днем 7 + 12 ° С выше нуля.
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- В центральной части - преимущественно без осадков, лишь ночью ожидается дождь. Температура воздуха ночью +1 + 6 ° С тепла, местами заморозки 0 + 2 ° С, днем +10 + 14 ° С выше нуля.
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- В южной части - периодические дожди. Температура воздуха ночью +2 + 7 ° С тепла, днем 10 + 15 ° С выше нуля.
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Ветер в Украине западный, 5-12 м / с.