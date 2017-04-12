Сегодня в Украине прогнозируют заморозки

Дожди пройдут ночью на севере и в центре, днем ​​на востоке и в южной части.



В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью около нуля, на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0 + 3 ° С градусов, днем ​​+9 + 13 ° С тепла.



В северных областях ожидается дождь ночью. Температура воздуха ночью 0 + 5 ° С тепла, днем ​​8 + 12 ° С выше нуля.



В восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха ночью +2 + 7 ° С тепла, днем ​​7 + 12 ° С выше нуля.



В центральной части - преимущественно без осадков, лишь ночью ожидается дождь. Температура воздуха ночью +1 + 6 ° С тепла, местами заморозки 0 + 2 ° С, днем ​​+10 + 14 ° С выше нуля.



В южной части - периодические дожди. Температура воздуха ночью +2 + 7 ° С тепла, днем ​​10 + 15 ° С выше нуля.



Ветер в Украине западный, 5-12 м / с.