Сьогодні в Україні прогнозують заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сьогодні на Правобережжі України вночі на ґрунті та місцями у повітрі очікуються заморозки 0+3 °С, на решті території +3+8 °С градусів тепла. Вдень в Україні +8+15 °С тепла, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Дощі пройдуть вночі на півночі та в центрі, вдень на сході та у південній частині.
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- У західній частині переважатиме суха погода. Температура повітря вночі близько нуля, на ґрунті та місцями у повітрі очікуються заморозки 0+3 °С градусів, вдень +9+13 °С тепла.
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- У північних областях очікується дощ вночі. Температура повітря вночі 0+5 °С тепла, вдень +8+12 °С вище нуля.
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- У східних областях пройдуть дощі. Температура повітря вночі +2+7 °С тепла, вдень +7+12 °С вище нуля.
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- У центральній частині — переважно без опадів, лише вночі очікується дощ. Температура повітря вночі +1+6 °С тепла, місцями заморозки 0+2 °С, вдень +10+14 °С вище нуля.
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- У південній частині — періодичні дощі. Температура повітря вночі +2+7 °С тепла, вдень +10+15 °С вище нуля.
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Вітер в Україні західний, 5-12 м/с.