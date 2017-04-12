Сьогодні в Україні прогнозують заморозки

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сьогодні на Правобережжі України вночі на ґрунті та місцями у повітрі очікуються заморозки 0+3 °С, на решті території +3+8 °С градусів тепла. Вдень в Україні +8+15 °С тепла, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.