Сегодня в Украине преимущественно без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сегодня на большей части территории Украины синоптики осадков не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“27 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь”, — говорится в сообщении.
Ветер ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, в Карпатах — местами ожидаются порывы со скоростью 15-20 м / с.
Температура установится на уровне 3-8 ° тепла, в южной части — 8-12 °.