Сьогодні в Україні переважно без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сьогодні на більшості території України синоптики істотних опадів не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“27 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ”, — йдеться в повідомленні.
Вітер очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с, в Карпатах — місцями очікуються пориви зі швидкістю 15-20 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 3-8° тепла, у південній частині — 8-12°.