Сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозой, температура достигнет 30°, а на юге - до 34°. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°, в западных областях местами 22-24°; в южной части днем 30-34°.
На Левобережье, в южных, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Ровенской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.