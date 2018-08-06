Сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі з грозою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі з грозою, температура сягатиме 30°, а на півдні — до 34°. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 25-30°, у західних областях місцями 22-24°; у південній частині вдень 30-34°.
На Лівобережжі, у південних, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.